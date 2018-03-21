Ортопеди з Польщі консультували й оперували маленьких львів’ян

До міської дитячої лікарні Львова команда лікарів-ортопедів з університетської клініки Вроцлава на чолі з професором Кшиштофом Колтовські приїхала не вперше. Це вже четвертий візит лікарів з Польщі. Цього разу вони працювали з львівським дітками 19-21 березня, упродовж яких проконсультували тридцять пацієнтів зі складною нейро-ортопедичною патологією (викривленням) хребта і трьох прооперували.

За словами керівника львівської медицини Володимира Зуба, такі практики дуже важливі, адже досі, до приїзду польських лікарів, надскладні, високотехнологічні, із застосуванням металоконструкцій операції на хребті у Західному регіоні України не виконувалися. «Такі поодинокі операції роблять в Києві та Харкові, а от власне у нас, у Львові, ми їх робимо вперше, і саме завдяки підтримці наших друзів з Вроцлава», – зазначив начальник управління охорони здоров’я Львівської міської ради. Додав, що всі консультації та операції проведено безкоштовно і що для того, аби мати змогу й у подальшому ділитися досвідом, підписано Меморандум про співпрацю між клініками Львова та Вроцлава.

«Ці операції є надзвичайно великої складності, і вони допомагають пацієнтам на майбутнє, бо надалі пацієнт може жити повноцінним життям, як ми з вами, попри те, що мав сколіоз, – зазначив керівник центру нейрохірургії «Клініка Спіженка» Андрій Мизак. – Ми мали три операції – дві достатньо складних, і ще одну – надзвичайно складну».

Для проведення нейрохірургічних вітручань лікарі використали сучасні титанові системи корекції хребта із його фіксацією, а також застосували спеціальну систему, яка запобігає інтраопераційному ушкодженню корінців спинного мозку та виникненню неврологічного дефіциту. Таку систему моніторингу львівським лікарям надали колеги з Польщі. «Це система, яка має можливість слідкувати за пацієнтом упродовж цілої операції. Відтак дозволяє безпечно провести операцію, не пошкодивши нервових корінців», – говорить нейрохірург міської дитячої лікарні Львова Тарас Микитин.

Варто додати, що співпраця між Львівською міською дитячою клінічною лікарнею та лікарями-ортопедами університетської клініки Вроцлава розпочалася рік тому – у березні 2017-го і є надзвичайно успішною. За три попередніх візити лікарі проконсультували понад 60 пацієнтів зі всієї Західної України, а також провели 4 надскладні оперативні втручання у дітей із деформацією хребта (сколіозом) ІV ступеня, та ще 2 оперативні втручання із меншою складністю.

Украй важливо те, що під час кожного свого візиту професор Кшиштоф Колтовські оглядає діток, прооперованих ним у часі попередніх приїздів.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів