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Пахнюк вийшов у лідери Кубка світу зі спортивної гімнастики

21 березня, 2018 - 12:46
Фото sport.ua

Українець Петро Пахнюк після другого етапу Кубка світу в багатоборстві, який пройшов у німецькому Штутгарті, вийшов в лідери світового рейтингу. Про це повідомляє sport.ua.

Зазначається, що на змаганнях українець став лише п'ятим.

Йому не вдалося уникнути грубих помилок і слабкий коефіцієнт складності на перекладині не дозволив йому втриматися в призах, хоча перед останньою вправою Пахнюк був третім.

Раніше українець став бронзовим призером першого етапу Кубка світу, що проходив в Чикаго (США). Таким чином, після двох етапів Петро Пахнюк займає перше місце в світовому рейтингу багатоборства, оскільки в залік йдуть кращі два результату.

Остаточні підсумки Кубка світу в багатоборстві будуть підведені після останніх двох етапів в Бірмінгемі (21-22 березня) і Токіо (14 квітня). Нагадаємо, українські борці Жан Беленюк (греко-римський стиль) і Юлія Ткач (вільний стиль) в складі команди AKS Madej стали чемпіонами польської борцівською ліги PWPW KLZ.

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