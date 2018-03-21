Папа Римський вперше за 40 років відвідає Ірландію

Папа Римський Франциск здійснить подорож до Ірландії в серпні цього року. Це стане першою папською подорожжю до Ірландії за останні 40 років, передає УНН.

Папа Римський Франциск планує здійснити дводенний візит у Дублін, щоб завершити Всесвітню зустріч з сім'єю католицької церкви.

Його візит буде проходити у столиці.

Дві попередні зустрічі сімей - до США та Італії - завершувалися Папськими Мессами, які, відповідно, очолили Бенедикт XVI у 2012 році і Франциск у 2015 році.