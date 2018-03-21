"Північний потік-2" загрожує Україні і розмиває європейську енергобезпеку, - Моравецький

Заява Держдепартаменту США про можливість накладення санкцій на компанії, які захочуть брати участь у проекті "Північний потік-2", викликала позитивну реакцію в Польщі.

Про це написав у Тwitter глава польського уряду Матеуш Моравецький.

"Я із задоволенням сприймаю нинішню заяву держдепартаменту США у справі санкцій, які може бути накладено на компанії, які задіяні в реалізації проекту "Північний потік-2", - написав Моравецький.

На його переконання, цей проект "розмиває європейську енергетичну безпеку, монополізуючи поставки газу і загрожуючи Україні".

Przyjmuję z zadowoleniem dzisiejsze oświadczenie @StateDept ws. sankcji, które mogą spotkać firmy zaangażowane w projekt Nord Stream II. Podmywa on europejskie bezpieczeństwo energetyczne prowadząc do monopolizacji dostaw gazu oraz zagraża Ukrainie - powinien zostać zatrzymany. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) 20 марта 2018 г.

Нагадаємо, будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" який буде постачати газ в Європу в обхід України, заплановане на 2018 рік.

Нещодавно Вашингтон попередив компанії, які хочуть взяти участь у розбудові російського проекту "Північний потік-2" щодо загрози запровадження проти них санкцій. Речниця держдепартаменту США Хізер Науерт повідомила, що США дали чітко зрозуміти своїм партнерам з інших країн, що фірми, які працюють у секторі енергетичного експорту Росії – якщо вони займаються цим видом бізнесу – можуть потрапити під санкції CAATSA (Акту протистояння противникам Америки через санкції).

У Європейській Комісії також переконані, що газопровід "Північний потік-2" жодним чином не сприятиме цілям енергетичної політики Європейського Союзу.

Раніше також повідомлялося, що фракція "Народного фронту" зареєструвала проект постанови "Про Звернення Верховної Ради України до міжнародного співтовариства щодо неприпустимості будівництва газопроводу "Nord Stream 2" та монополії РФ на газових ринках світу".

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