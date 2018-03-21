Порошенко: У найближчі 10 років Україна приєднається до НАТО

Президент України Петро Порошенко заявив, що мета України - у наступні 10 років стати членом Північноатлантичного альянсу.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню Hamburger Abendblatt.

"Ми з особливою наполегливістю працюємо над членством у НАТО. Наша мета – у наступному десятиріччі стати членом Альянсу", - сказав Порошенко.

Він підкреслив, що разом з Україною Північноатлантичний альянс став би сильнішим і ефективнішим, ніж сьогодні, а держави НАТО могли би повчитися в України, як протистояти Росії.

Глава держави нагадав, що Київ з 2014 року протистоїть на сході країни проросійським сепаратистам, яких підтримує Кремль. На цей момент понад 10 тисяч людей було вбито в конфлікті.

Щодо анексії Криму Москвою 18 березня 2014 року Порошенко сказав наступне: "Росія зруйнувала систему міжнародного порядку після Другої світової війни. Для системи глобальної безпеки не існує альтернативи сильному НАТО".

Коментуючи надання Альянсом Україні, Боснії і Герцеговині, Македонії та Грузії статусу "країн-аспірантів", Порошенко наголосив: "Нам потрібен тепер план дій для набуття повного членства в НАТО. Ми прагнемо отримати цей план дій до кінця 2019 року".

За словами глави держави, Україна прагне "якомога швидше" виконати всі критерії для членства в НАТО і ЄС.

Український уряд виділяє "до шести відсотків" ВВП на оборону, а це в чотири рази більше, ніж у частини партнерів НАТО , підкреслив Президент.

Нагадаємо, що сили спецоперацій ЗСУ будуть сумісними із ССО НАТО.