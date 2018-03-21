Порошенко ввів у дію рішення РНБО щодо нових правил надання громадянства

Президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про невідкладні заходи з протидії загрозам у сфері міграційної політики. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

"Президент Петро Порошенко підписав Указ, яким увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 березня 2018 року "Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз національній безпеці у сфері міграційної політики", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 1 березня РНБО схвалила законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України" щодо удосконалення окремих положень" та запропонувала Президентові внести його на розгляд Верховної Ради.

Крім того, відповідним рішенням Радбезу уряду також доручається забезпечити у місячний строк розробку та внесення на розгляд парламенту низки проектів законів, зокрема "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" та "Про прикордонний контроль" щодо запровадження стосовно іноземців, насамперед громадян Російської Федерації, та осіб без громадянства, які походять із держав міграційного ризику, механізму попередньої перевірки підстав для в'їзду в Україну з використанням електронного повідомлення про намір відвідати Україну, а також визначення повноважень державних органів щодо здійснення такої перевірки.

Крім того, Кабміну доручено підготувати зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення порядку працевлаштування, прийняття на навчання, надання житла, реєстрації іноземців та осіб без громадянства та оформлення для них документів, сприяння в наданні інших послуг, а також за порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні.

Уряд також має забезпечити у місячний строк удосконалення механізму координації реалізації державної політики у сфері інтегрованого управління кордонами, передбачивши, зокрема заходи із забезпечення належного функціонування чотирирівневої системи контролю за в'їздом та перебуванням в Україні іноземців та осіб без громадянства, врегулювання відповідних процедур і механізму взаємного доступу до інформаційних систем уповноважених державних органів.

РНБО також доручила Кабміну затвердити план заходів на 2018-2021 роки з реалізації Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року, передбачивши запровадження стосовно іноземців, насамперед громадян Російської Федерації, та осіб без громадянства, які походять із держав міграційного ризику, механізму попередньої перевірки підстав для в'їзду в Україну з використанням електронного повідомлення про намір відвідати Україну.

Також, згідно з рішенням РНБО, має бути підготовлений і затверджений у двомісячний строк порядок реєстрації іноземців, осіб без громадянства та їх паспортних документів у пунктах пропуску через державний кордон України, а також внесення відомостей про іноземців або осіб без громадянства, їх паспортних даних до відповідного реєстру; порядок інформаційної взаємодії суб'єктів національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців і осіб без громадянства, зокрема щодо здійснення верифікації та ідентифікації особи; порядок заповнення і використання імміграційної картки, зокрема під час перевірки підстав для в'їзду в Україну, продовження строку перебування іноземців та осіб без громадянства на її території.