Президент М'янми пішов у відставку

Після двох років правління 71-річний президент М'янми У Тхін Чжо пішов у відставку через стан здоров'я у середу, і, як очікується, його замінить близький союзник Аун Сан Су Чжі, повідомляє Reuters. Малоймовірно, що ця подія вплине на владу в країні, де армія залишається впливовою, підкреслює агентство.

Відзначається, що новий президент буде обраний в М'янмі протягом найближчих семи робочих днів.

Відзначимо, що повідомлення про можливу відставку президента у зв'язку зі станом здоров'я з'явилися в ЗМІ неодноразово, однак офіційна влада країни цю інформацію спростовувала.

Варто також відзначити, що Тхін Чжо став першим за півстоліття лідером країни, який не є представником військових сил. Він - професор університету, письменник і близький друг і соратник керівника Національної ліги за демократію, нобелівського лауреату Аун Сан Су Чжі.

Президентом М'янми У Тхін Чжо став у березні 2016 року.