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Павло Загребельний, український письменник, журналіст, політичний та громадський діяч

Президент Словаччини вирішив призначати новий уряд

21 березня, 2018 - 18:50
Фото: prezident.sk

Президент Словаччини Андрей Кіска погодився із запропонованим списком міністрів, представленим Петером Пеллегріні, якому доручено формування нового уряду, та призначить новий Кабінет міністрів у четвер, 22 березня.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Aktuality.sk.

"Я вирішив завтра (22 березня - Ред.) призначити Пеллегріні на посаду прем'єр-міністра, а потім прийняти його пропозицію про призначення нових членів Кабміну", - повідомив президент.

Кіска заявив, що він не є задоволений на всі сто відсотків щодо складу нового уряду, однак він не хоче виходити за рамки Конституції країни

"Словаччина є парламентською демократією, і більшість депутатів підтримали уряд пана Пеллегріні", - додав він.

Раніше Президент Словаччини відмовився затверджувати новий склад уряду.

Джерело: Європейська правда

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