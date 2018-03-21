Президент Словаччини вирішив призначати новий уряд

Президент Словаччини Андрей Кіска погодився із запропонованим списком міністрів, представленим Петером Пеллегріні, якому доручено формування нового уряду, та призначить новий Кабінет міністрів у четвер, 22 березня.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Aktuality.sk.

"Я вирішив завтра (22 березня - Ред.) призначити Пеллегріні на посаду прем'єр-міністра, а потім прийняти його пропозицію про призначення нових членів Кабміну", - повідомив президент.

Кіска заявив, що він не є задоволений на всі сто відсотків щодо складу нового уряду, однак він не хоче виходити за рамки Конституції країни

"Словаччина є парламентською демократією, і більшість депутатів підтримали уряд пана Пеллегріні", - додав він.

Раніше Президент Словаччини відмовився затверджувати новий склад уряду.