РФ розробляє заборонені міжнародною спільнотою ядерні ракети

Російська Федерація продовжує розробку крилатих ракет наземного базування SSC-8, що відбувається в порушення її зобов'язань за Договором про скорочення ракет середньої та малої дальності.

Про це заявив у вівторок командувач Стратегічним командуванням США генерал Джон Гайтен під час слухань у Комітеті Сенату з питань Збройних сил, повідомляє Укрінформ.

"Серйозною проблемою залишається порушення Росією Договору про скорочення ядерних ракет середньої дальності (РСМД) через розробку нею крилатих ракет наземного базування SSC-8", - зауважив американський генерал.

Він підкреслив, що це є суттєвою невідповідністю домовленостей з боку РФ.

Гайтен також нагадав про заяви президента РФ щодо розробки шістьох нових систем стратегічних ядерних озброєнь, у тому числі міжконтинентальних атомних крилатих ракет, підводного дрону міжконтинентального радіусу дії та маневреного гіперзвукового комплексу.

"Заяви президента Путіна не були неочікуваними (для США – ред.) й лише посилюють цілеспрямовану політику Росії щодо розробки озброєнь, призначених для залякування й стримування США та їхніх союзників", - зауважив командувач.

Водночас, генерал Гайтен наголосив, що політика Росії продовжує бути загрозливою для безпеки в окремих регіонах світу. У цьому зв'язку він згадав підтримку Росією збройних угруповань на сході України, "з якими вона продовжує битися разом"; окупацію та анексію Криму; операції на Близькому Сході; а також зусилля, щоб представити себе посередником у загостреннях на Близькому Сході та в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Командувач Стратегічним командуванням США також згадав про загрози, які становлять дії Росії в кіберсфері.