Сенатори США закликають припинити підтримку Саудівської Аравії в Ємені

Сенатори США обговорили резолюцію, яка закликала США припинити підтримку кампанії військового втручання арабської коаліції на чолі з Саудівською Аравією в громадянську війну в Ємені, в той час коли президент Дональд Трамп був на зустрічі з Саудівським принцем Мохаммедом бін Сальманом у Білому домі, повідомляє Reuters.

Деякі члени Конгресу критикують саудівську кампанію з урахуванням гуманітарної ситуації і жертв серед цивільного населення в Ємені.

Проти резолюції виступає адміністрація Трампа, в якій поки розглядаються плани подальшого постачання зброї Саудівській Аравії.

Під час дебатів у Сенаті до голосування деякі прихильники назвали трирічний конфлікт в Ємені "гуманітарною катастрофою", в якій вони звинувачують Саудівську Аравію.

Незалежний сенатор Берні Сандерс відзначив смерть тисяч цивільних осіб, витіснення мільйонів, голодомор і, можливо, найбільший спалах холери в історії через конфлікт.

"Це те, що відбувається сьогодні в Ємені в результаті війни, яку веде там Саудівська Аравія", - сказав Сандерс.

У той же час Сенат проголосував за відхилення резолюції, яка хотіла вперше скористатися положенням Закону про війни 1973 року, яке дозволяє будь-якому сенатору ухвалити рішення про те, щоб відкликати збройні сили США з конфлікту, який не був дозволений Конгресом.