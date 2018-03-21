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Павло Загребельний, український письменник, журналіст, політичний та громадський діяч

Сьогодні на Донбасі перемир'я протрималося весь день, - прес-центр

21 березня, 2018 - 19:03
Фото з архіву "Дня"

Станом на 18.00 обстрілів сил АТО з боку російсько-терористичних військ  не зафіксовано.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"У першу половину доби режим всеохоплюючого перемир’я на лінії розмежування сторін бойовиками НЗФ дотримувався. Станом на 18.00 обстрілів з боку сил російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - зазначається у повідомленні.

Ситуація перебуває під контролем українських захисників. Наші воїни продовжують неухильно дотримуватися домовленостей стосовно повного припинення вогню.

Джерело: День

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