Сьогодні на Донбасі перемир'я протрималося весь день, - прес-центр

Станом на 18.00 обстрілів сил АТО з боку російсько-терористичних військ не зафіксовано.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"У першу половину доби режим всеохоплюючого перемир’я на лінії розмежування сторін бойовиками НЗФ дотримувався. Станом на 18.00 обстрілів з боку сил російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - зазначається у повідомленні.

Ситуація перебуває під контролем українських захисників. Наші воїни продовжують неухильно дотримуватися домовленостей стосовно повного припинення вогню.