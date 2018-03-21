Сьогодні на Донбасі перемир'я протрималося весь день, - прес-центр

21 березня, 2018 - 19:03
Станом на 18.00 обстрілів сил АТО з боку російсько-терористичних військ не зафіксовано.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
"У першу половину доби режим всеохоплюючого перемир’я на лінії розмежування сторін бойовиками НЗФ дотримувався. Станом на 18.00 обстрілів з боку сил російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - зазначається у повідомленні.
Ситуація перебуває під контролем українських захисників. Наші воїни продовжують неухильно дотримуватися домовленостей стосовно повного припинення вогню.
Джерело: День