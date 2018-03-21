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Павло Загребельний, український письменник, журналіст, політичний та громадський діяч

ССО ЗСУ проводять активну бойову підготовку, - Тимчук

21 березня, 2018 - 20:43
Фото: Фото Army Recognition

Сили спеціальних операцій (ССО) Збройних cил України (ЗСУ) вже реально існують і проводять активну бойову підготовку, маючи великий досвід участі в АТО.

Про це в ексклюзивному коментарі «Дню» повідомив народний депутат, член парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Дмитро Тимчук.

«Створювалися ССО не на пустому місці. За основу бралися підрозділи спецназу глибинної розвідки, тобто це Головне управління розвідки Міноборони. Тобто потенціал був, але деякі структури доводилося створювати з нуля… Що стосується функціонування, то ці підрозділи вже реально існують. Вони проводять активну бойову підготовку, маючи великий досвід участі в АТО. Тобто ми вже можемо говорити про утворення бойової структури Сил спеціальних операцій», - пояснив він.

Тимчук зазначив, що залишаються певні питання щодо озброєння і технічного забезпечення.

«Формування бойової структури ССО на сьогоднішній день ще не закінчено, залишаються певні питання щодо озброєння і технічного забезпечення. Вони мають бути не загальновійськового зразка, адже перед ССО стоять особливі завдання. Так само це стосується методики підготовки. Вона розроблялася українськими спеціалістами на основі широкого вивчення досвіду наших партнерів з країн НАТО», - зазначив народний депутат.

Детальніше читайте у статті «Більше сумісності з НАТО».

Джерело: День

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