Суд надав доступ СБУ до телефонних розмов члена НАЗК

Шевченківський райсуд столиці надав доступ СБУ до телефонних розмов члена НАЗК, який є фігурантом кримінальної справи, порушеної за фактом зловживання службовим становищем. Про це йдеться в ухвалі суду.

У документі, зокрема, йдеться, що Управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки у ході слідства перевіряє інформацію щодо зловживання службовим становищем співробітниками Національного агентства з питань запобігання корупції та іншими особами.

"Слідством встановлено, що у період з 2016 року по теперішній час голова та члени НАЗК, перший заступник керівника Головного департаменту стратегічного планування та оперативного забезпечення Адміністрації Президента, колишній глава Адміністрації Президента та заступник начальника 1 управління ГУ БКОЗ СБ України з метою отримання неправомірної вигоди вчинили ряд неправомірних дій, а саме організували прийняття членами НАЗК рішень про відсутність порушень за результатами проведення спеціальних та повних перевірок декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або їх не проведення", - йдеться в ухвалі суду.

У ході розслідування встановлено, що один з фігурантів справи використовує номер телефону оператора мобільного зв'язку ПрАТ "Київстар".

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання доступу до телефонних з'єднань підлягає задоволенню.

"Надати тимчасовий доступ до речей, документів та дозволити отримати у оператора мобільного зв'язку ПрАТ "Київстар" інформацію у форматі "Excel" щодо номеру телефону, зокрема: документально оформленні дані про з'єднання абонента вказаного телефону із зазначенням в них часу здійснення дзвінків, вхідних/вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, тривалості розмов, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу (з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій) в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, LAC, CELLID, ІМЕІ-номерів телефонів з якого та на який здійснювалися з'єднання, відомості щодо належності номеру конкретній особі, номерів абонентів, з яких та на які здійснювалися дзвінки та "sms-повідомлення" у період з 01.01.2016 по 10.11.2017, з можливістю її вилучення", - йдеться у резолютивній частині ухвали суду.

При цьому вказується, що термін дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.