Суд погодився на відеодопит Азарова у справі про держзраду Януковича

Оболонський райсуд Києва в рамках розгляду справи про державну зраду екс-президента Віктора Януковича прийняв рішення допитати шляхом відеозв'язку без залучення компетентних органів на території Російської Федерації свідків сторони захисту. Відповідне рішення щодо відеодопиту екс-міністра оборони Павла Лебедєва, екс-прем'єра Миколу Азарова, екс-начальника служби безпеки Януковича Костянтина Кобзаря, екс-командувача внутрішніми військами Станіслава Шуляка та екс-співробітника охорони Януковича Сергія Бернадського суд прийняв 21 березня, повідомляє "Укрінформ".

"Суд, порадившись на місці, задля забезпечення права на захист обвинуваченого Януковича Віктора Федоровича ухвалив: клопотання захисту щодо допиту свідків задовольнити частково, допитати Бернадського, Шуляка, Кобзаря, Азарова та Лебедєва на тих же умовах, що і свідка Мелієву Оксану Олегівну - без залучення жодних органів РФ, оскільки клопотання про міжнародну правову допомогу в даному кримінальному провадженні буде суперечити меті та цілям тих угод, які раніше були підписані між Україною та Російською Федерацією", - сказав головуючий суддя Владислав Дев'ятко.

Також суддя визначив можливі дати для допиту цих свідків: 27, 28 та 29 березня 2018 року.

Раніше адвокати Януковича наполягали на проведенні допитів свідків сторони захисту у порядку міжнародної правової допомоги шляхом відеоконференції з уповноваженого суду на території Російської Федерації.

Крім того, адвокати просили долучити до клопотань про допит Азарова, Шуляка та Лебедєва їхні відеозвернення.

Прокурори у відповідь наголосили, що запропонований адвокатами Януковича варіант допиту свідків неможливий, оскільки метою такого допиту є залучення компетентних органів РФ для впливу на судове засідання.

"Захист, розуміючи невідворотність судових дебатів та вироку суду, має на меті, насамперед, не почути власних свідків, а залучити як учасника даного процесу саме службових осіб Російської Федерації, представники влади якої обвинувачуються в посяганні на територіальну цілісність нашої держави; щоб надати можливість компетентним органам РФ вплинути на хід та час судового розгляду даного кримінального провадження", - зазначив прокурор.

Наразі суд розглядає клопотання з боку адвокатів Януковича, які вони подали у вівторок через канцелярію суду.

Зокрема, суд вже задовольнив клопотання про допит додаткових свідків, а саме - Дмитра Іванцова, Валерія Логовського, Володимира Павленка тощо.

Щодо Іванцова суд зазначив, що його допит можливий через відеозв'язок лише без залучення компетентних органів РФ.

Як повідомлялося, Оболонський районний суд 29 червня 2017 року ухвалив рішення щодо проведення спеціального судового провадження щодо Януковича.

За даними Генпрокуратури, Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою змін меж території та державного кордону України), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.