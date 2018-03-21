Сущенка можуть звільнити у травні, - адвокат

Адвокат українського журналіста Романа Сущенка, якого тримають під вартою в Російській Федерації, Марк Фейгін повідомив в інтерв'ю "Радіо Свобода", що українського політв'язня можуть звільнити уже у травні дійсного року.

Розповідаючи про судовий процес в Росії, Фейгін зазначив, що він не буде занадто довгим.

"З одного боку, 12 томів справи – не такий великий обсяг, і, власне кажучи, чотири свідки, головний свідок звинувачення – один. З іншого боку, я бачу, що бажання обміняти Романа Сущенка є, і переговори в цьому напрямку йдуть. Залучена низка міжнародних посередників. Будемо сподіватися, що це якось буде синхронізовано з ходом суду, і все закінчиться успішно десь у травні," - сказав адвокат.

Як повідомлялося, 20 березня суд продовжив арешт українського журналіста Сущенко до 30 березня 2018 року. Він звинувачується в шпигунстві. Сам журналіст своєї провини не визнає. Йому загрожує до 20 років позбавлення волі.