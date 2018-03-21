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Павло Загребельний, український письменник, журналіст, політичний та громадський діяч

Сили спецоперацій ЗСУ будуть сумісними із ССО НАТО, - Муженко

21 березня, 2018 - 13:54
Фото з Facebook-сторінки Віктора Муженка

Сили спеціальних операцій Збройних Сил України будуть сумісними із ССО НАТО. Про це у середу, 21 березня, повідомив начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко на своїй сторінці у Facebook.

"З командувачем ССО Північноатлантичного Альянсу (NATO Special Operations Headquarters - NSHQ) віце-адміралом Коліном КІЛРЕЙНОМ (Vice Admiral Colin J. Kilrain) домовилися активізувати діяльність з подальшого розвитку вітчизняних ССО", - розповів він.

Нагадаємо, що 3 березня президент України Петро Порошенко затвердив Положення про Сили спеціальних операцій Збройних Сил України, яке є таємним.

Як повідомлялося раніше, Україна переобладнала колишній радянський полігон у Яворові (Львівська область), і пристосувала його для навчання солдатів і офіцерів збройних сил. Програма навчання солдатів ЗСУ спрямована на те, щоб привести українську армію у відповідність зі стандартами НАТО.

Джерело: День

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