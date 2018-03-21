Тегеран заперечує звинувачення у переховуванні сина Усами бен Ладена

Тегеран заперечив заяву Саудівського принца Мохаммеда бін Салмана про те, що Іран переховував сина Усама бен Ладена та підтримав його як нового лідера Аль-Каїди, повідомляє Reuters.

Складні відносини Ірану з Аль-Каїдою спричинили напруженість в Ер-Ріяді, яка раніше звинувачувала Тегеран в підтримці Аль-Каїди та приховуванні своїх членів.

Принц Мухаммед в інтерв'ю CBS сказав, що Іран захищає операторів Аль-Каїди, зокрема деяких родичів бен Ладена.

"Це стосується і сина Усами бен Ладена, нового лідера Аль-Каїди. Він живе в Ірані і працює в Ірані. Його підтримує Іран ", - сказав він.

Прес-секретар МЗС Ірану Бахрам Касемі назвав коментарі принца "великою брехнею".

Хамза бен Ладен був одним з декількох бен Ладенів, який опинився в Ірані після нападів 11 вересня на Нью-Йорк у 2001 році. Документи, які знайшли після ліквідації його батька в Пакистані після того, як він був убитий під час рейду США у 2011 році, свідчать, що Хамза перебував під домашнім арештом в Ірані. Його поточне місцезнаходження невідоме.

Після смерті Осама бен Ладена, "Аль-Каїду" очолював його колишній депутат Айман аль-Завахірі. Незважаючи на це, Хамза випустил низку повідомлень від імені мережі в останні роки, погрожуючи подальшим насильством щодо Заходу.