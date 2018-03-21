"Техаський бомбер" підірвався під час затримання

Сьогодні, 21 березня, в США в місті Остін (штат Техас), чоловік, який надіслав п'ять посилок-бомб протягом місяця, підірвав себе в автомобілі, коли поліція намагалася його затримати. Про це повідомив керівник поліції Остіна Браян Менлі, передає CNN.

"Підозрюваний у серії атак з посилками-бомбами в Остіні підірвав себе вибуховим пристроєм в машині вночі у середу, коли поліція намагалася його затримати", - зазначено в повідомленні.

Так, підозрюваний протягом останніх 19 днів тероризував Остін. Внаслідок вибухів надісланих посилок-бомб загинули дві людині.

Керівник поліції Остіна закликав мешканців міста бути пильними, тому що наразі поліція не знає, де перебував підозрюваний протягом останньої доби і які посилки він ще зміг надіслати.

Нагадаємо, 20 березня в американському штаті Техас вибухнула вже п'ята за місяць бомба-посилка. Додамо, що раніше сьогодні, 21 березня, в Техасі в місті Остін також пролунав вибух. Влада заявила, що більш ранні вибухи з використанням пакетних бомб були пов'язані між собою.