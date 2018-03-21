У Фінляндії завершилися неофіційні переговори США, Південної Кореї та КНДР

У Фінляндії сьогодні, 21 березня, завершилися неофіційні переговори між делегатами США, Південної Кореї та КНДР. Як заявив міністр закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні, переговори були конструктивними, передає Reuters.

Делегати країн в кількості 18 осіб приїхали до Фінляндії ще минулого тижня та взяли участь у конференції "Трек 2" в рамках дипломатичних зустрічей напередодні саміту США-Північна Корея.

"Ця зустріч була однією з серії академічних сесій протягом багатьох років, на яких вивчали підходи до зміцнення довіри і зниження напруженості на Корейському півострові", - заявив генеральний директор Кіммо Ландевирта з Міністерства закордонних справ Фінляндії.

Він повідомив, що делегати проводили переговори за закритими дверима протягом двох днів на території урядової садиби, розташованої за містом.

"В учасників був конструктивний обмін думками в позитивній атмосфері", - зазначив він та додав, що на переговорах були присутні також спостерігачі від Організації Об'єднаних Націй і Європи.

Як повідомлялося раніше, у Гельсінкі мала відбутися зустріч між дипломатами та експертами США та Північної Кореї. Заступник глави МЗС Північної Кореї Чо Канг Іль, який відповідає за зв'язки між Пхеньяном і Вашингтоном, в Гельсінкі мав зустрітися з американськими дипломатами та експертами з безпеки. Міністерство закордонних справ Фінляндії повідомило, що зустріч у Гельсінки є звичайними дипломатичними консультаціями.