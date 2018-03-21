У кабінеті Холодницького велося "прослуховування", матеріали зберігаються у Луценка, - ЗМІ

НАБУ і Генпрокуратура кілька тижнів прослуховували кабінет антикорупційного прокурора Назара Холодницького. Про це повідомляє "Цензор.НЕТ" із посиланням на джерела.

"Прослуховування в кабінеті глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького була встановлена ​​співробітниками Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом департаменту розслідувань у сфері держслужби і держвласності Генпрокуратури і з санкції суду", - йдеться у повідомленні.

Матеріали "прослуховування" знаходяться у генерального прокурора Юрія Луценка. Керівники ГПУ, НАБУ і САП поки не розкривають нових деталей операції.

Раніше в кабінеті керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького було знайдено обладнання для "прослуховування". Воно було закладено в акваріум.

Читайте також статтю "Допомога буде: Посол Валерій ЧАЛИЙ – про реакцію у США на протистояння між НАБУ і ГПУ та про значення для нашої країни форуму StAR".