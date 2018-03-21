У Кабулі стався вибух: 26 загиблих, 18 поранених

У Кабулі, столиці Афганістану, внаслідок вибуху, який у середу, 21 березня, скоїв терорист-смертник, загинули щонайменше 26 людей, ще 18 отримали поранення. Про це передає Reuters із посиланням на речника заступника міністра внутрішніх справ Афганістану.

Зазначається, що вибух стався в натовпі людей, які зібрались на святкування свята Навруз, що знаменує початок перського нового року, пише BBC. За інформацією афганського агентства Tolo News, вибух пролунав поблизу лікарні Алі Абад та Кабульського університету.

Нагадаємо, місяць тому, у лютому, в центрі Кабулу терорист-смертник підірвав себе поблизу будівлі одного з підрозділів управління безпеки в районі Шаш-Дарак.