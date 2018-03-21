У Львові демонструватимуть антимінси та плащаниці зі збірки Музею історії релігії

Експозицію відкриють завтра, 22 березня, на площі Музейній, 1. Куратори показу – наукові співробітники установи Лідія Савчук і Лідія Довгань, які зазначають, що у фондах Музею історії релігії зберігається чимала колекція культових предметів, які свого часу були виготовлені для релігійних потреб. Водночас – це зразки мистецтва, які мають неабияку і наукову, й історичну цінність.

Антимінс – це освячена хустина, в яку вшиті мощі святого. Без антимінса не можна служити святої Літургії. Віряни бачать Хрест Господній, чашу, святу Євангелію та інші культові предмети, потрібні на Літургії, але не антимінс. Антимінси з'явилися тоді, коли стало потрібно правити Літургію поза храмом, коли престол доводилося заміняти переносним столиком або просто дошками. Освячений антимінс з мощами у такому разі заміняв собою престол, звідки й походить його назва – від αντι («проти», «замість») та μήνσιον («стіл»). У збірці Музею історії релігії – 50 таких раритетів XVIII – XX століть. Найдавніший виготовляли на замовлення єпископа Перемишльського, адміністратора Володимирського і Львівського, митрополита Київського, фундатора Перемишльської духовної семінарії Юрія (Георгія) Винницького. Будуть представлені й антимінси, освячені для церков, вівтарів каплиць Атанасієм, Левом і Андреєм Шептицькими, Сильвестром Сембратовичем, Михайлом Левицьким, Томою Полянським, Костянтином Чеховичем. На виставці показуватимуть і два антимінси «Оплакування Ісуса Христа», які освятив у Львові 21 липня 1991 року, коли Українська греко-католицька церква вийшла з підпілля, предстоятель УГКЦ кардинал Мирослав Іван Любачівський.

Плащаниці – це плати великого розміру із зображенням відбитку Ісуса Христа. Їх використовують під час Богослужіння напередодні свята Воскресіння Господнього – у Великодню П’ятницю і Суботу. Це предмети з музейної збірки «Живопис». Також на огляд відвідувачів представлять матриці, картини та скульптури з фондів Музею історії релігії.

Відкриють експозицію «Антимінси і плащаниці» завтра о 16.00. А оглянути її можна буде до 7 травня.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів