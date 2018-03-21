У США представили законопроект про обмеження впливу іноземних ЗМІ

Члени палати представників конгресу США Сет Мултон і Елайза Стефаник представили законопроект, який передбачає заходи, що обмежують можливий вплив іноземних ЗМІ на американське суспільство, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Росія і Китай активізували зусилля з надання впливу на громадську думку в нашій країні, поширюють пропагандистські матеріали, переслідуючи власні політичні цілі", - йдеться в заяві С.Мултона, розміщеній на його сайті.

На думку конгресмена, для цього використовуються ЗМІ, що контролюються і фінансуються владою країн, які вони представляють.

С.Мултон заявив виданню Foreign Policy: "Росія атакувала нашу демократію в 2016 році, вибори у Франції та Німеччині в 2017 році, і вже поширює дезінформацію про наші вибори 2018 року. Ми не можемо спокійно спостерігати за тим, як інші видання, схожі з RT, поширюють пропаганду і підривають нашу демократію".

Серед заходів, передбачених законопроектом, є підвищення рівня прозорості та звітності іноземних ЗМІ у сфері джерел фінансування та їхні зв'язки зі своїми урядами перед американськими відомствами і населенням США, вказує Foreign Policy.

За оцінкою видання, вимоги законопроекту можуть торкнутися не тільки російських ЗМІ, але і китайського університету Конфуція, що має відділення в американських вузах, а також британської телерадіокорпорації ВВС і французької телекомпанії France 24, що фінансуються урядами цих країн.