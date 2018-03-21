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У Техасі пролунав вибух

21 березня, 2018 - 09:27
Фото BBC

В місті Остін, штат Техас, пролунав ще один вибух. Про це повідомляє місцева поліція, передає "РБК-Україна" із насиланням на ВВС.

Зазначається, що був поранений один чоловік у благодійному магазині.

"Остінський пожежний відділ повідомив, що чоловік у віці тридцяти років отримав "потенційно серйозні поранення" в результаті вибуху в благодійному магазині Goodwill на Броді-Лейн", - пише видання.

Повідомляється, що вибухнув старий військовий апарат, який був пожертвуваний магазину. Влада заявила, що більш ранні вибухи з використанням пакетних бомб були пов'язані між собою.

Новий інцидент не відноситься до серії недавніх бомб в посилках в районі, під час яких загинуло дві людини. Мешканців міста просять уникати відвідування району, де прогримів вибух.

Нагадаємо, В США, в місті Крессон прогримів вибух на хімічному підприємстві з виробництва мила і кислоти.

Як повідомляється, одна людина зникла, ще один сильно поранений в результаті вибуху. Мінімум чотири машини швидкої допомоги прибули на місце події.

Джерело: РБК-Україна

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