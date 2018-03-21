У Вінниці восени розпочинається будівництво заводу з виробництва сонячних панелей

Виконавчий комітет Вінницької міськради надав дозвіл ТОВ «НЕСС ЕСТЕЙТ» на проектування заводу з виробництва сонячних панелей у передмісті Вінниці. Наразі, як повідомив директор підприємства Іван Векірчик, готується проектно-кошторисна документація на втілення даного проекту та проводяться організаційно-підготовчі роботи. Восени планують розпочати будівельні роботи. За два роки, 2018-19-ий, компанія зведе завод з виробництва сонячних панелей проектною потужністю виробництва 400 МВт на рік.

«Процес будівництва заводу з виготовлення сонячних панелей з використанням фотоелектричних елементів буде виконуватися двома чергами. Завершення комплексної реалізації проекту заплановано на другу половину 2019 року, — повідомив Векірчик. — Це буде екологічно чисте виробництво, його проектна потужність становить 400 МВт на рік, а прогнозований річний обсяг товарної продукції очікується в обсязі 180 млн $. У результаті реалізації проекту компанія планує забезпечити роботою майже 400 вінничан».

Директор компанії додає, що під час першої черги здійснюватиметься будівництво виробничої будівлі з розміщенням першої технологічної лінії, адміністративні та складські приміщення. Друга черга будівництва передбачає розміщенням другої технологічної лінії та зведення побутових приміщень. Тобто на планову потужність нове підприємство запрацює у другій половині 2019 року.

Для довідки: Власник виробничих потужностей ТОВ «НЕСС ЕСТЕЙТ» входить до складу групи компаній KNESS — української групи компаній міжнародного рівня, яка розробляє технології та втілює проекти традиційної і відновлюваної енергетики. На сьогодні KNESS GROUP реалізовано 85 проектів в традиційній та відновлюваній енергетиці; побудовано 27 ФЕС у шести областях України загальною піковою потужністю понад 197 МВт; виготовлено 143 МВт обладнання для 19 ФЕС.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця