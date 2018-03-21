У Європарламенті хочуть поширити "газові" правила ЄС і на "Північний потік-2"

У Європарламенті хочуть застосовувати правила ЄС до газопроводів, які заходять на територію країн-членів з третіх країн. Це також має стосуватися російського газопроводу "Північний потік-2". Відповідний проект змін до директиви щодо регулювання функціонування європейського ринку газу схвалив у середу комітет Європарламенту з питань промисловості та енергетики, повідомляє "Укрінформ".

"Газопроводи з третіх країн до ЄС повинні повністю відповідати правилам ринку газу ЄС", - заявили у Європарламенті.

Ідеться про вимоги так званого третього енергетичного пакету, який регламентує доступ до газопроводів третіх сторін, прозорість їх функціонування, формування справедливих тарифів та розділення діяльності виробників і дистриб’юторів газу.

Як наголошується, ці вимоги повинні стосуватися газопроводів з Росії, включаючи "Північний потік-2", а також з Норвегії, Алжиру, Лівії, Тунісу та Марокко.

Остаточні зміни до газової директиви мають бути внесені і затверджені Європарламентом після їх схвалення країнами-членами членами у форматі Ради ЄС.

"Ці пропозиції розглядаються як пряма спроба запобігти Росії здійснювати подальший вплив на країни-члени ЄС через проект газопроводу "Північний потік-2", який з’єднує ЄС і Німеччину, і де членом правління є колишній канцлер ФРН Герхард Шредер", - прокоментували рішення профільного комітету у політичній групі Європейських консерваторів та реформістів.

Як зазначається, саме депутати від Німеччини намагалися заблокувати сьогоднішнє голосування у комітету.

Як повідомлялося раніше, офіційний Вашингтон попередив компанії, які хочуть взяти участь у розбудові російського проекту "Північний потік-2" щодо загрози запровадження проти них санкцій.