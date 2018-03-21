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Україна ініціювала дебати в ПАРЄ про невизнання російських "виборів" в окупованому Криму

21 березня, 2018 - 10:14
Фото DW

Віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи, депутат Володимир Ар'єв подав заявку на проведення дебатів щодо невизнання російських виборів в окупованому Криму на квітневій сесії Асамблеї в Страсбурзі. Про це він розповів проекту "Крим.Реалії".

"Очевидно, Україна повинна звертатися до міжнародного співтовариства, щоб засудити незаконні вибори на включеному півострові. Принаймні я, як глава делегації в ПАРЄ, вже подав заявку на проведення поточних дебатів на квітневій сесії в Страсбурзі.

Але, очевидно, ми можемо віддати перевагу підтримці термінових дебатів по розширеній тематиці по Росії, якщо таке подання на розширену тематику зробить делегація Великої Британії", - наголосив Ар'єв.

Нагадаємо,  Європейський Союз не визнає проведення виборів президента Російською Федерацією на окупованому Кримському півострові.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін передав главам МЗС країн ЄС на зустрічі в Брюсселі у понеділок список зі 140 прізвищ, задіяних в організації та проведенні незаконних виборів в окупованому Криму.

У ЄС підтвердили, що отримали від України список причетних до організації та проведення російських президентських виборів у окупованому Криму, та нагадали, що рішення про додаткові санкції повинні схвалити усі держави-члени ЄС.

Джерело: Радіо Свобода

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