Уряд розірвав програму економічної співпраці з РФ

Кабінет міністрів припинив дію Програми економічного співробітництва України і Російської Федерації на 2011-2020 роки. Відповідне рішення було ухвалене без обговорення на засіданні уряду в середу, 21 березня, повідомляє "Урядовий портал".

"Припинення дії Програми є частиною комплексу заходів Уряду України, спрямованих на протидію агресивній політиці РФ в загальнополітичному контексті і в торговельно-економічній сфері зокрема. Дії, які протягом останніх кількох років РФ систематично вживає щодо України, прямо суперечать заявленим у Програмі цілям розвитку співробітництва між країнами", - йдеться в повідомленні.

Так, зазначається, що починаючи із кінця 2015 року, РФ послідовно здійснює торговельну та транзитну агресію щодо України:

одностороннє припинення Договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД для України, у зв’язку з чим до товарів походженням з України застосовується ввізне мито у розмірі ставок Єдиного митного тарифу ЄАЕС;

заборона на імпорт для деяких видів сільськогосподарської продукції, сировини і продуктів харчування, у тому числі походженням з України;

фактичне блокування транзиту українських товарів територією Російської Федерації.

"Питання щодо необхідності зупинення дії Програми економічного співробітництва підтримане на засіданні 28 грудня 2017 року членами Робочої групи з моніторингу торговельних відносин із РФ, створеної при Раді з міжнародної торгівлі", - передали в КМУ.