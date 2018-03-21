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Павло Загребельний, український письменник, журналіст, політичний та громадський діяч

Уряд звільнив Пімахову з міграційної служби

21 березня, 2018 - 17:38
Фото Руслана КАНЮКИ, "День"

Кабінет міністрів України звільнив першого заступника голови Державної міграційної служби Діну Пімахову.

Про це повідомили в уряді, передає Укрінформ.

«Пімахову звільнили з посади», - сказав співрозмовник агентства.

Раніше у середу, 21 березня, у ДМС поінформували, що Пімахова подала заяву про звільнення. 

Відомо, що Пімахова фігурує у розслідуванні Національного антикорупційного агентства України.

Водночас у листопаді 2017 року в СБУ заявили про затримання агента НАБУ, який нібито намагався дати хабар заступниці голови ДМС Пімаховій.

Своєю чергою в НАБУ наголосили, що її детектив не пропонував хабар, а проводив спецоперацію з викриття корупційної схеми, а СБУ, ведучи прослуховування для Бюро, завербувала Пімахову для тиску на НАБУ.

Джерело: Укрінформ

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