Уряд звільнив Пімахову з міграційної служби

Кабінет міністрів України звільнив першого заступника голови Державної міграційної служби Діну Пімахову.

Про це повідомили в уряді, передає Укрінформ.

«Пімахову звільнили з посади», - сказав співрозмовник агентства.

Раніше у середу, 21 березня, у ДМС поінформували, що Пімахова подала заяву про звільнення.

Відомо, що Пімахова фігурує у розслідуванні Національного антикорупційного агентства України.

Водночас у листопаді 2017 року в СБУ заявили про затримання агента НАБУ, який нібито намагався дати хабар заступниці голови ДМС Пімаховій.

Своєю чергою в НАБУ наголосили, що її детектив не пропонував хабар, а проводив спецоперацію з викриття корупційної схеми, а СБУ, ведучи прослуховування для Бюро, завербувала Пімахову для тиску на НАБУ.