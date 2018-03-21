В Ужгороді дискутували про переваги та виклики від будівництва курорту «Свидовець»

Ініціатива Закарпатської ОДА спорудити на теренах області неподалік межі з Івано-Франківською областю мега-курорт «Свидовець» поділила суспільний загал на прихильників і противників проекту.

Відповідно до задуму проектантів цей суперсучасний високогірний рекреаційний комплекс у Карпатах мав би перевершити масштаби знаменитого «Буковеля», функціонувати упродовж усього року та одночасно прийняти аж 22.5 тис. відпочивальників, передовсім любителів гірськолижного спорту.

Прихильники зведення мега-курорту аргументують свою позицію тим, що його діяльність, окрім іншого, гарантує серйозні надходження до місцевих бюджетів, створює сотні нових робочих місць та дасть поштовх до економічного розвитку усього навколишнього регіону у двох районах Закарпатської області. Їхні опоненти наголошують на величезному тиску курорту такого масштабу на екосистему Карпат та невідворотні зміни, які будуть спричинені довкіллю.

У вівторок, 20 березня, з ініціативи громадського об’єднання «Закарпатська асоціація зеленого сільського туризму» та Громадської ради при Закарпатській ОДА у співпраці з ГО «Інститут раціонального природокористування», НДІ «Інститут державного управління та регіонального розвитку», кафедрами землевпорядкування та кадастру, кафедрою лісівництва та кафедрою фізичної географії та раціонального природокористування Ужгородського національного університету провели круглий стіл «Реалізація інвестиційного туристично-рекреаційного комплексу «Свидовець» в умовах сталого розвитку сільських територій регіону».

Модератор круглого столу – член президії Громадської ради при Закарпатській ОДА, голова комісії з питань розвитку туристично-рекреаційного комплексу, гірських та сільських територій, очільник ГО «Закарпатська асоціація зеленого сільського туризму» Богдан Пранничук наголосив, що ця зустріч фахівців, науковців, державних урядовців, представників органів місцевого самоврядування та громадськості необхідна для зближення позицій сторін та прийняття виваженого і правильного рішення.

Проект інвестиційного туристично-рекреаційного комплексу «Свидовець» представив координатор проекту від Закарпатської ОДА Юрій Добровольський.

В обговоренні проекту взяли участь завідувач кафедри фізичної географії та раціонального природокористування УжНУ, доктор фізико-математичних наук, професор Степан Поп, заступник директора Карпатського біосферного заповідника, доктор біологічних наук, професор Федір Гамор, директор НДІ «Інститут державного управління та регіонального розвитку» УжНУ, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, доктор економічних наук, професор Володимир Приходько, завідувач кафедри землевпорядкування та кадастру УжНУ, член президії Громадської ради, доцент Владислав Пересоляк, начальник Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства Валерій Мурга, голова Громадської ради при Закарпатській ОДА Михайло Греньо, член президії Громадської ради, голова комісії з питань стратегічного соціально-економічного розвитку, раціонального використання ресурсного потенціалу і реформ, доцент Олег Лукша, селищний голова Ясіня Едуард Зелінський, сільський голова Чорної Тиси Іван Павлючок та інші.

Учасники круглого столу ухвалили рішення направити робочій групі, яка працює над проектом, усі рекомендації, котрі прозвучали у виступах фахівців, для їхнього врахування при подальшій роботі над проектом туристично-рекреаційного комплексу «Свидовець».

Василь Ільницький, Ужгород

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