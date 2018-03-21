В Японії введено в експлуатацію сонячну електростанцію на воді

Одна з найбільших в Японії електростанцій на сонячній енергії була введена в експлуатацію неподалік від Токіо. Унікальність цієї сонячної електростанції полягає в тому, що вона розташована в резервуарі греблі. Понад 50 тисяч панелей сонячних батарей розташовані приблизно на 18 гектарах площі озера за греблею в префектурі Тіба, повідомляє NHK.

Як стверджує компанія-оператор, розташована на воді електростанція є найбільшою у своєму роді в Японії. Згідно з планами, річний обсяг виробництва електроенергії перевищуватиме 16 мільйонів кіловат-годин, що відповідає споживанню електроенергії приблизно п'ятьма тисячами домогосподарств протягом року.

Сонячна електростанція була введена в експлуатацію раніше в поточному місяці. Вироблена нею електрика продається електроенергетичній компанії Токіо Дэнреку.

Як повідомлялося раніше, у грудні 2017-го на Львівщині відкрили четверту сонячну електростанцію за рік.