Вашингтон попередив охочих взяти участь у "Північному потоку-2" про санкції

Офіційний Вашингтон попередив компанії, які хочуть взяти участь у розбудові російського проекту "Північний потік-2" щодо загрози запровадження проти них санкцій. Про це заявила у вівторок, 20 березня, у Вашингтоні офіційний представник Державного департаменту США Хізер Науерт, передає "Укрінформ".

"Ми провели багато часу, спілкуючись з нашими партнерами та союзниками в інших іноземних країнах, щоб пояснити їм наслідки CAATSA (Акту протистояння противникам Америки через санкції), а також про те, як людина, компанія чи країна можуть потрапити під дію CAATSA та під санкції", - зауважила представник відомства.

Отже, продовжила вона, США "не схильні коментувати свої дії щодо санкцій, але ми дали чітко зрозуміти, що фірми, які працюють у секторі енергетичного експорту Росії – якщо вони займаються цим видом бізнесу – можуть потрапити під санкції CAATSA".

Науерт наголосила, що Вашингтон послідовно виступає проти цього проекту.

"Ми вважаємо, що "Північний потік 2" може підірвати загальну енергетичну безпеку та стабільність Європи. Це надасть Росії ще один інструмент тиску на європейські країни, особливо на такі, як Україна", - зауважила Науерт.

Вона нагадала, що Росія чинила це в минулому, "коли вони вимкнули трубопровід в середині зими, відрізавши багато сімей без тепла".

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