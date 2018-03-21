Вінницькі школярі разом із лісниками розвішали майже 20 тисяч шпаківень

У рамках акції «Хатинка для птаха» працівники державної лісової охорони Вінницького управління лісового та мисливського господарства разом із юними лісівниками, учнями загальноосвітніх шкіл області розвішали 18 тисяч 650 шпаківень та синичників на загальній площі 4620 га. Школярі виготовляли нові «апартаменти» для птахів на уроках трудового навчання, а також вдома – з батьками й дідусями. Особливо активними у цій справі, як каже вчитель вінницької школи-гімназії № 6, куратор учнівського лісництва «Екодім» Олег Копилов, були учні початкових класів.

«Четвертий рік поспіль наші школярі, які входять до учнівського лісництва «Екодім», виготовляють шпаківні для розміщення їх у лісових масивах області, – каже Олег Копилов. – Матеріали нам надає базове лісництво, а виготовляємо нові хатинки для птахів в шкільній майстерні. Дошки використовуємо міцні, товщиною у 2 сантиметри. До готової шпаківні кріпимо ручки, яка дозволяє облаштувати її на дереві, не нашкодивши йому. Дехто з дітей розмальовує свої вироби, хтось навіть залишає автограф на роботі. Цього року вже змайстрували більше ста шпаківень. Усі вони у лісі».

Лісівники додають, що серед найзаклятіших ворогів лісу залишаються шовкопряди, пильщики, короїди та лубоїди. Найкращий спосіб боротьби із ними – це птахи. Сім’я синиць, наприклад, за літо знищує біля 4 тисяч гусениць. Пара горих вісток – 7,5 тисячі. За період годування своїх пташенят синиця-лазорівка знищує 24 мільйони яєчок комах. Пара мухоловок-пеструшок для вигодовування 6 пташенят на протязі 15 днів збирає з навколишніх дерев від 1,0 до 1,5 кілограм комах. Тому для збереження лісу на одному гектарі в середньому треба облаштовувати 4-5 гнізд. До виготовлення нових пташинок лісівники активно залучають дітей.

Наразі беззаперечним лідером в області з облаштування гнізд для птахів є Могилів-Подільський лісгосп, його юні лісівники вже виготовили 3 тисячі шпаківень. Серед найкращих – Вінницький лісгосп – 2650 штук, Жмеринський – 2070 штук та Гайсинський – 2000 штук

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото надано автором