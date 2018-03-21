Вірменія ратифікує угоду про партнерство з ЄС у квітні

Вірменія ратифікує нову угоду про партнерство з Європейським Союзом 10 квітня.

Про це журналістам в Єревані за підсумками спільного засідання постійної парламентської комісії із зовнішніх зв'язків парламенту Вірменії і комісії Сенату Польщі із зовнішніх відносин і зв'язків з ЄС повідомив голова комісії із зовнішніх зв'язків парламенту Вірменії Армен Ашотян, повідомляє Eurasia Review.

"У квітні парламент Вірменії ратифікує угоду. По всій видимості, 10 квітня", - сказав Ашотян.

Зазначається, що угоду про всеосяжне і розширене партнерство між Вірменією і Євросоюзом було підписано 24 листопада минулого року в Брюсселі.