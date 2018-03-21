ВПС США влітку випробують бойовий лазер

ВВС США влітку 2018 року почнуть випробування нового бойового лазера потужністю 50 кіловат на винищувачі F-15 Eagle.

Про це повідомляє DefenceTalk з посиланням на агентство AFP.

Про початок випробувань заявив заступник помічника міністра ВПС США з науки і технологій Джефф Стенлі. За його словами, спершу нове енергетичну зброю буде проходити наземні перевірки, а льотні його випробування планується почати влітку 2019 року.

Військові розглядають лазерні системи, призначені як для самозахисту, так і для ураження інших літаків і наземних цілей, як озброєння з «необмеженим» боєзапасом і дуже низькою вартістю одного пострілу.

Розробка лазерів для бойової авіації сьогодні ведеться в США в рамках проекту SHiELD.

Контракт на розробку лазерного генератора був укладений з американською компанією Lockheed Martin восени минулого року.

За словами Стенлі, в цілому, лазерна установка вже готова, проте організатори повинні вирішити ще кілька проблем, пов'язаних зі зменшенням її розмірів, маси й споживаної потужності. Нова установка генерує лазерний промінь невидимий для неозброєного ока. Інші подробиці про майбутні випробування і нову зброю не розкриваються.

Під час льотних випробувань військові мають намір визначити, чи придатний бойовий лазер, встановлений на летить винищувачі, для ураження безпілотних літальних апаратів і крилатих ракет.