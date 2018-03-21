ВР легалізувала дрібне виноробство

Верховна Рада у вівторок, 20 березня ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку виробництва теруарних вин і натуральних медових напоїв", повідомляє Інтерфакс-Україна.

За ухвалення законопроекту №6693 в цілому проголосували 247 депутатів за мінімально необхідних 226.

Згідно з документом, затвердження нових марок вин виноградних, вин плодово-ягідних і/ або напоїв медових здійснюється керівником підприємства на підставі висновку Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної промисловості та/або дегустаційної комісії профільного наукової установи і/або дегустаційної комісії галузевої громадської організації, що діють відповідно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політик і, політики у сфері сільського господарства.

Право затверджувати нові марки тихих вин і марочних коньяків України надається підприємствам і організаціям, що мають власну стабільну сировинну базу і відповідні потужності для їх виробництва.

Законом також визначається правовий статус малого виробництва виноробної продукції. Це суб'єкти господарювання, що здійснюють за повним технологічним циклом без додавання спирту, виробництво і розлив до споживчої тару виноградних, плодово-ягідних вин або медових напоїв в обсязі, що не перевищує 10 тис. декалітрів на рік, з виноматеріалів власного (не придбання) виробництва.

Встановлено вимоги до матеріально-технічної бази суб'єктів малого виробництва виноробної продукції; спрощена процедура ліцензування виробництва: на основі зареєстрованої декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства замість атестата виробництва; встановлені додаткові підстави для анулювання ліцензії на виробництво.

Використання спирту при виробництві суб'єктами господарювання малих виробництв виноробної продукції заборонено.

Передбачається можливість обліку як власних, так і залучених на договірних засадах аналітичних і вимірювальних лабораторій при визначенні повного технологічного циклу виробництва і, відповідно, можливість отримання ліцензії на виробництво за наявності договору з акредитованою відповідно до законодавства лабораторією.

Контроль за дотриманням законодавства покладається на Державну службу з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

Закон набуде чинності на наступний день після офіційної публікації.