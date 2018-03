ЄП запросив Цукерберга у зв'язку з витоком даних Facebook

Голові соціальної мережі Facebook Марку Цукербергу направлено запрошення до Європейського парламенту, депутати якого хотіли б почути роз'яснення з приводу незаконного збору компанією Cambridge Analytica особистих даних користувачів соцмережі. Про це написав у вівторок на своїй сторінці в Twitter голова Європарламенту Антоніо Таяні.

"Ми запросили Марка Цукерберга в Європейський парламент. Facebook повинен роз'яснити перед представниками 500 млн європейців, що особисті дані не використовуються для маніпулювання демократією", - йдеться в повідомленні.

We’ve invited Mark Zuckerberg to the European Parliament. Facebook needs to clarify before the representatives of 500 million Europeans that personal data is not being used to manipulate democracy.

— Antonio Tajani (@EP_President) 20 марта 2018 г.