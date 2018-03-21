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ЄП запросив Цукерберга у зв'язку з витоком даних Facebook

21 березня, 2018 - 10:03
Фото Reuters

Голові соціальної мережі Facebook Марку Цукербергу направлено запрошення до Європейського парламенту, депутати якого хотіли б почути роз'яснення з приводу незаконного збору компанією Cambridge Analytica особистих даних користувачів соцмережі. Про це написав у вівторок на своїй сторінці в Twitter голова Європарламенту Антоніо Таяні.

"Ми запросили Марка Цукерберга в Європейський парламент. Facebook повинен роз'яснити перед представниками 500 млн європейців, що особисті дані не використовуються для маніпулювання демократією", - йдеться в повідомленні.

 

Нагадаємо, причиною виклика Цукерберга в Європарламент стало розслідування американської The Washington Post та британської Guardian. У ньому йдеться про те, що британська аналітична компанія Cambridge Analytica зберігала і аналізувала дані приблизно про 50 мільйонів громадян, які мають сторінки у Facebook. Завдяки цьому компанія зуміла в певній мірі зловживати ними, щоб допомогти політикам здобути перемогу на виборах. Зокрема, йдеться про виборчу кампанію президента США Дональда Трампа та Brexit-кампанію.

З цього приводу у Facebook вже почали внутрішнє розслідування інциденту.

Джерело: День

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