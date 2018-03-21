Житомиряни підтримали "сонячних" дітей

У Житомирі 21 березня, в Міжнародний День людини з синдромом Дауна, відбувся флешмоб «Всі ми різні, але всі ми рівні».

На вулиці Михайлівській зібралися житомиряни різного віку, волонтери, представники влади.

«Сонячних» діток розважали аніматори, їм дарували подарунки учні міських шкіл. Була представлена фотовиставка із світлинами родин, де зростають особливі діти. А для їх підтримки бажаючі могли придбати різнокольорові шкарпетки.

Такою символічною акцією у центрі Житомира організатори намагалися показати, що потрібно ставитися до «сонячних людей» так само, як і до інших оточуючих.

Вони такі ж члени суспільства, як і всі інші люди. І хоч через свою особливість їм важче адаптуватися у світі, вони дуже добродушні, життєрадісні і позитивні люди, самі охоче прагнуть до спілкування.

Оксана КЛИМЧУК, Житомирська область, фото автора