Доба в АТО: Бойовики 36 разів обстріляли позиції сил АТО, 1 український воїн загинув

За минулу добу бойовики російсько-окупаційних військ здійснили 36 обстрілів позицій українських захисників. Противник продовжує грубо порушувати Мінські угоди застосовуючи заборонену зброю. Про це повідомляє прес-служба штабу АТО.

Унаслідок ворожого вогню один український захисник загинув. Ще один наш воїн – зазнав поранення. Постраждалого військовослужбовця доправлено до лікувального закладу та надано необхідну медичну допомогу.

Зокрема на Донецькому напрямку із реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» бойовики обстріляли наші позиції неподалік Лебединського випустивши по українських укріпленнях 40 реактивних снарядів. Також під Лебединським ворог застосував 82 мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Крім цього, із 122 мм артилерії та 120 мм мінометів окупанти відкривали вогонь по захисниках Широкиного та Водяного. Також міномети калібру 120 мм агресор застосував поблизу Новотроїцького, 82 мм міномети в районі Пісків, Водяного та Шахти «Бутівка», гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю – біля Гнутового, Шахти «Бутівка», Водяного, Пісків, Верхньоторецького та Опитного. Вогонь зі стрілецької зброї вівся по оборонцях Мар’їнки, Невельського, Авдіївки та Новотроїцького.

У свою чергу, на Луганському напрямку із забороненої 122 мм артилерії агресор обстріляв наші опорні пункти в районі Попасної, з 82 мм мінометів та озброєння БМП – під Троїцьким, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік Новгородського. Крім цього, гранатомети та снайперську зброю окупанти застосували поблизу Зайцевого, озброєння БМП – в районі Кримського, великокаліберні кулемети – неподалік Травневого, а стрілецьку зброю – під Новолуганським.