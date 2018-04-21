Прем’єр-міністр Володимир Гройсман започаткував новий формат співпраці з регіонами, який передбачає відкриті дискусії голів обласних державних адміністрацій з членами Кабінету міністрів з найактуальніших питань.

Перша така зустріч відбулась у Будинку уряду за участю профільних міністрів і голів Київської, Вінницької, Харківської та Одеської ОДА, повідомляє Урядовий портал.

«Я незадоволений рівнем співпраці з регіонами і пропоную новий формат. Нам треба максимально швидко вирішувати проблеми, які перед нами стоять, – у тому числі в рамках повноважень на місцях”, – сказав Гройсман.

Він, зокрема, наголосив, уряд ставить собі завданням розвиток економіки, а завдання регіональної влади – примножити ресурси, які були передані на місці, створювати бізнес-клімат, вести серйозну детінізацію, аби люди відчували зростання заробітних плат.

“Ми реалізуємо системні зміни – в освіті, медицині, енергетиці, енергоефективності. Хотіли б, аби на місцях була також скоординована робота”, - зауважив Прем’єр-міністр.

За його словами, нинішня ситуація в економіці є великим викликом й водночас спектром можливостей – в агросфері, у сфері розвитку підприємництва, виходу на нові товарні ринки.

Водночас Прем'єр-міністр наголосив, що всі кроки потрібно робити синхронно на державному і регіональному рівнях.