Києву офіційно передали кубки Ліги чемпіонів УЄФА (фото)

Києву офіційно передали кубки Ліги чемпіонів УЄФА. Церемонія відбулася сьогодні, 21 квітня, перед будівлею Київської міської державної адміністрації. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

В урочистостях взяли участь мер Києва Віталій Кличко, президент Федерації футболу України Андрій Павелко, амбасадори фіналів Ліги чемпіонів УЄФА Андрій Шевченко та представниця жіночої збірної України з футболу Ія Андрущак, президент футбольного клубу "Динамо" Ігор Суркіс.

Згідно з повідомленням, до 19:00 усі охочі зможуть зробити пам'ятні фото з трофеями, які вже за місяць дізнаються своїх володарів серед найкращих жіночих та чоловічих команд Європи.

Після Києва кубки побувають у п'яти населених пунктах: 22 квітня - в Маріуполі, 23 - в Дніпрі, 26 - в Харкові, 29 - в Одесі і 30 - у Львові.