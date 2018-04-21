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Києву офіційно передали кубки Ліги чемпіонів УЄФА (фото)

21 квітня, 2018 - 16:43
Фото Бориса КОРПУСЕНКО

Києву офіційно передали кубки Ліги чемпіонів УЄФА. Церемонія відбулася сьогодні, 21 квітня, перед будівлею Київської міської державної адміністрації. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

 

 

В урочистостях взяли участь мер Києва Віталій Кличко, президент Федерації футболу України Андрій Павелко, амбасадори фіналів Ліги чемпіонів УЄФА Андрій Шевченко та представниця жіночої збірної України з футболу Ія Андрущак, президент футбольного клубу "Динамо" Ігор Суркіс.

 

 

Згідно з повідомленням, до 19:00 усі охочі зможуть зробити пам'ятні фото з трофеями, які вже за місяць дізнаються своїх володарів серед найкращих жіночих та чоловічих команд Європи.

 

 

   

 

Після Києва кубки побувають у п'яти населених пунктах: 22 квітня - в Маріуполі, 23 - в Дніпрі, 26 - в Харкові, 29 - в Одесі і 30 - у Львові.

 

Джерело: День

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