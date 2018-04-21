Лідер КНДР заявив про припинення ядерних та ракетних випробувань, - ЗМІ

Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що Пхеньян припиняє ядерні та ракетні випробування, а також закриває ядерний полігон. Про це повідомляє "Ренхап" з посиланням на ЦТАК.

З такою заявою північнокорейський лідер виступив на пленарному засіданні ЦК Трудової партії Кореї. "З 21 квітня Північна Корея припиняє ядерні випробування і запуски міжконтинентальних балістичних ракет", - йдеться в повідомленні.

Кім Чен Ин також оголосив, що влада закриє ядерний полігон на півночі країни, щоб підтвердити обіцянку зупинити випробування.

Нагадаємо, Північна Корея вперше США висловила свою готовність обговорити питання про денуклеаризацію Корейського півострова під час зустрічі лідера КНДР Кім Чен Ина з президентом США Дональдом Трампом. В КНДР наполягають на зустрічі з Трампом у Пхеньяні. Ще одним місцем для проведення переговорів була названа Женева. Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Японії повідомив, що зустріч з Кім Чен Ином планується на початку червня.