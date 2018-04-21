Майже дві сотні вінничан перевірили свої родимки на наявність меланоми

У День боротьби з меланомою, який відзначається 20 квітня, Подільський регіональний центр онкології провів акцію «Меланома стоп». Упродовж кількох годин черговий лікар-онколог обстежував родимки на предмет виявлення злоякісних новоутворень на шкірі усім охочим пацієнтам. Загалом безкоштовною послугою скористалися 163 жителі Вінниці та районів області. На жаль, у двох з них були виявлені меланоми, а в 8 осіб – рак шкіри.

«Меланома – вкрай агресивна і підступна онконедуга, яка протягом першого року після виявлення може призвести до смерті, тому що швидко починає давати метастази. Відтак, вкрай важливо якісно проходити профілактичні огляди, – наголошує головний лікар закладу Володимир Шамрай. – На жаль, сьогодні небагато наших земляків, як і більшість українців, замислюється над тим, яку небезпеку може крити в собі маленька родимка на нашому тілі. Але статистика свідчить, що кількість злоякісних захворювань шкіри з кожним роком зростає».

За даними Національного канцер-реєстру, щорічно в Україні діагностується понад 15000 нових випадків немеланомних злоякісних новоутворень шкіри та майже 3000 випадків меланоми. У Вінницькій області лише протягом 2017 року було зареєстровано 615 нових випадків раку шкіри та 114 випадків меланоми, з них у місті Вінниці – 165 випадків раку шкіри і 35 – меланом.

«З кожним роком меланома дедалі частіше зустрічається у людей різного віку. Тому не дивно, що зараз на огляд завітали вінничани різного віку – від батьків, які привели на обстеження своїх маленьких дітей, до пенсіонерів, котрі прийшли, щоб отримати фахову медичну допомогу в центрі онкології. Але раджу всім землякам згадувати про своє здоров’я не лише у дні просвітницьких акцій, а повсякчас. Тому що, як лікар, можу з впевненістю сказати, успіх в лікуванні хвороб, в тому числі онкозахворювань, залежить передусім від своєчасного звернення до спеціалістів і встановлення діагнозу на ранніх стадіях», – додав Володимир Шамрай.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора