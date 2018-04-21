Міжвідомча комісія відмовила "Укртатнафті" в розслідуванні щодо імпорту палива

20 квітня Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) відмовила ПАТ «Укртатнафта» в проведенні спецрозслідування щодо імпорту нафтопродуктів,

Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

«З огляду на відсутність різкого і непередбачуваного зростання імпорту, МКМТ прийнято рішення про недоцільність проведення спеціального розслідування. У той же час, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прислухалася до думки громадськості, що введення бар'єрів на імпорт може привести до дестабілізації ринку моторних палив, виникнення дефіциту і стрімкого зростання цін як на паливо, так і на інші товари народного споживання», - йдеться в повідомленні

Нагадаємо, «Укртатнафта» звернулася в МЕРТ ПАТ «Укртатнафта» звернулася до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ) з заявою про проведення спецрозслідування щодо зростання обсягів імпортних нафтопродуктів в Україні. «Укртатнафта» пропонувала ввести квоти на імпорт бензинів і дизельного палива з 1 травня 2018 року.

Відзначимо, що за даними консалтингової компанії UPECO, в січні-березні 2018 року українські виробники (Кременчуцький НПЗ і Шебелинський ГПЗ) займають 43% ринку бензинів і 12,1% ринка дизпалива. Відзначимо, що за перший квартал 2018 року Росії вдвічі збільшила поставки дизпалива в Україні до 526,3 тис. т, що становить 43% ринку ДТ.