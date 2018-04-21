Минулого року суди винесли 56 обвинувальних вироків щодо працівників пенітенціарної системи

Торік українськими судами винесено 56 обвинувальних вироків щодо працівників пенітенціарної системи. Про це повідомив начальник управління нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру у місцях несвободи Генеральної прокуратури України В'ячеслав Свірець під час прес-конференції в Укрінформі.

«У 2016 році 35 обвинувальних вироків і в 2017-му - щодо 56 осіб. Вироки набули законної сили», - сказав Свірець, відповідаючи на запитання журналістів щодо кількості обвинувальних вироків працівникам пенітенціарної системи.

Водночас заступник міністра юстиції Денис Чернишов зауважив, що минулого року понад 100 працівників пенітенціарної системи притягнуто до різного роду відповідальності.

За його словами, злочином №1 серед працівників пенітенціарної системи є передача наркотичних засобів в'язням колоній.

«Це становить майже 60%, але хочу сказати, що часто і не працівники системи роблять такого роду злочини через «перекиди», - додав Чернишов.