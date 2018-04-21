МЗС: Україна посилить тиск на РФ для звільнення Балуха

Україна посилить тиск на Росію для звільнення політв'язня Володимира Балуха, якого тримають в окупованому Криму в СІЗО Сімферополя. Про це повідомила речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца у Twitter .

"Стурбовані станом здоров'я політв'язня Володимира Балуха. Разом з партнерами будемо посилювати тиск на РФ щодо його звільнення", - зазначила Беца.

Нагадаємо, в окупованому Криму українця Володимира Балуха засудили до 3 років і 7 місяців колонії-поселення за звинуваченням у нібито незаконному зберіганні боєприпасів. Правозахисники вважають, що його було репресовано через свою проукраїнську позицію, зокрема через прапор України, вивішений у дворі його будинку. Пізніше суд скоротив вирок на 2 місяці, виключивши з обвинувачення пункт про придбання боєприпасів.

Пізніше Балух, протестуючи проти вироку, оголосив безстрокове голодування.

2 квітня адвокат Володимира Балуха Ольга Дінзе повідомила, що незаконно засудженого побив конвой після розгляду апеляційної скарги. За її словами, адміністрація СІЗО відмовила Балуху в наданні води на підставі того, що він оголосив голодування. Пізніше заступник голови правління "Кримської правозахисної групи" Володимир Чикригин повідомляв, що до Балуха не пускають медиків.