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МЗС України: На Закарпатті видано понад 100 тисяч угорських паспортів

21 квітня, 2018 - 15:20

За різними даними, у тому числі угорськими, на Закарпатті видано понад 100 тисяч угорських паспортів. Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, передає ЄП.

За його словами, ці паспорти видавалися в основному до моменту отримання Україною безвізового режиму і привабливість цього паспорта була практичною.

"Можна було безпроблемно пересікати кордон, влаштовуватися на роботу в Угорщині або й дальше", - зазначив Боднар.

Заступник міністра висловив упевненість, що чимало людей з угорськими паспортами виїхали на роботу в інші країни ЄС.

"За різними оцінками, від 30-ти до 40 тисяч працездатних українських громадян угорського походження виїхали в інші держави Європи. Фактично і Угорщина, і Україна їх втратили… Поїхали туди, де більші зарплати. А зараз зарплати у тій же Словаччині, в певних районах, чи в Австрії, чи в Німеччині значно вищі, ніж в Угорщині", - додав він.

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