Ми досі ще рятуємо дистрофію тіл, а за прогресуючу дистрофію душ – нам байдуже
Василь Стус, український поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, правозахисник, представникі культурного руху шістдесятників, Герой України

На честь дня народження Єлизавети ІІ влаштують грандіозний концерт за участі відомих музикантів

21 квітня, 2018 - 15:54
Фото Reuters

На честь дня народження Королеви Єлизавети ІІ, якій у суботу, 21 квітня, виповнилося 92 роки, влаштують грандіозний концерт за участі відомих музикантів. Про це повідомляє видання E! Online.

Як зазначається, у концерті, що відбудеться сьогодні у лондонському королівському Альберт-Холл, візьмуть участь такі музичні виконавці, як Shaggy, Кайлі Міноуг, номінант премії Греммі Крейг Девід, рок-зірка Стінг, гурт Ladysmith Black Mambazo, британська співачка Енн-Марі, поп-зірка Шон Мендес та Том Джонс.

Повідомляється, що участь у святковому заході візьмуть члени королівської родини. Крім того, концерт буде транслюватися на каналі BBC.

Видання пише, що зазвичай Королева Єлизавета ІІ святкує свої дні народження у більш спокійній атмосфері. Зокрема минулого року вона разом зі своєю донькою принцесою Анною відвідала скачки в Ньюбері.

Британська королева також готується ще раз стати прабабусею. У квітні в сім'ї британських монархів очікується народження третьої дитини Кейт Міддлтон і принца Вільяма.

Джерело: Укрінформ

Більше новин

МЗС України: На Закарпатті видано понад 100 тисяч угорських паспортів
У Британії створили координаційну групу з питань дезінформації РФ
У Британії почали розслідування щодо нерухомості міністра охорони здоров'я
В Австрії не допустять турецькі передвиборчі кампанії, - Курц
В Італії відмовились зареєструвати новонароджену дитину лесбійської пари
Єлизавета II напередодні свого 92-річчя запропонувала принца Чарльза на пост наступного глави Співдружності

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 