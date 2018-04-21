На честь дня народження Єлизавети ІІ влаштують грандіозний концерт за участі відомих музикантів

На честь дня народження Королеви Єлизавети ІІ, якій у суботу, 21 квітня, виповнилося 92 роки, влаштують грандіозний концерт за участі відомих музикантів. Про це повідомляє видання E! Online.

Як зазначається, у концерті, що відбудеться сьогодні у лондонському королівському Альберт-Холл, візьмуть участь такі музичні виконавці, як Shaggy, Кайлі Міноуг, номінант премії Греммі Крейг Девід, рок-зірка Стінг, гурт Ladysmith Black Mambazo, британська співачка Енн-Марі, поп-зірка Шон Мендес та Том Джонс.

Повідомляється, що участь у святковому заході візьмуть члени королівської родини. Крім того, концерт буде транслюватися на каналі BBC.

Видання пише, що зазвичай Королева Єлизавета ІІ святкує свої дні народження у більш спокійній атмосфері. Зокрема минулого року вона разом зі своєю донькою принцесою Анною відвідала скачки в Ньюбері.

Британська королева також готується ще раз стати прабабусею. У квітні в сім'ї британських монархів очікується народження третьої дитини Кейт Міддлтон і принца Вільяма.