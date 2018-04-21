На Донеччині відновлюють водопостачання до Майорська

У Донецькій області фахівці почали планові ремонтні роботи з відновлення пошкодженої ділянки водогону «Зайцеве-Майорськ», що допоможе відновити постачання води до Майорська. Про це повідомляє прес-центр штабу української воєнної операції на сторінці у Facebook.

За даними штабу, фахівці комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу» вже обстежили кілька сотень метрів водогону, де виявили численні пориви. Завершити комплекс ремонтних робіт планують найближчим часом.

«Це дасть можливість стабілізувати водопостачання до населеного пункту Майорськ», – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що тривають ремонтні роботи з відновлення водопостачання до населених пунктів Піски та Жованка. Координацію робіт здійснюють офіцери Української сторони СЦКК спільно з представниками груп військово-цивільного співробітництва та спостерігачами СММ ОБСЄ.

Українська сторона підкреслює, що виконання заходів з відновлення зруйнованої інфраструктури Донбасу є пріоритетним завданням уряду України, спрямованих на поліпшення гуманітарної ситуації в регіоні.

Водопостачання Майорська було припинене 17 квітня.