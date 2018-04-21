ОЗХЗ взяла зразки для аналізу у сирійському місті Дума

Група експертів з Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) відвідала одне з місць імовірної хімічної атаки у сирійському місті Дума та взяла зразки для аналізу.

Про це повідомили на офіційному сайті Організації із заборони хімічної зброї.

"Місія зі встановлення фактів Організації з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) відвідала сьогодні один із об'єктів у сирійській Думі, з метою збору зразків для аналізу у зв'язку з твердженнями про застосування хімічної зброї 7 квітня 2018 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зібрані зразки відправлять до лабораторії ОЗХЗ в нідерландському місті Рейсвейк. Після цього їх направлять в інші лабораторії організації.

На підставі результатів аналізу та інших зібраних матеріалів експерти складуть звіт, який буде передадано державам-учасницям Конвенції про хімічну зброю для розгляду.

Нагадаємо, експерти організації прибули до Дамаска 14 квітня, але у Думу змогли потрапити лише 17 квітня.

Повідомлялося, що 18 квітня інспектори ОЗХЗ вирішили відкласти початок розслідування хіматаки у сирійському місті Дума через безпекову ситуацію у регіоні.

Повідомлялося також, що місію ОЗХЗ не допускають у сирійське місто Дума, де сталася хімічна атака.Як заявляють британські і американські представники в ОЗХЗ, Росія перешкоджає роботі місії. За словами представника Швеції, Дамаск і Москва пояснили недопуск експертів в Думу побоюваннями за їх безпеку.

Відзначимо також, що речниця Держдепу США Хезер Науерт вчора заявила, що Сполучені Штати Америки мають достовірну інформацію про те, що Російська Федерація та Сирія намагаються зачистити місце можливої хімічної атаки у сирійському місті Дума.